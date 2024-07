Gaia cerca conferme dal fidanzato Luca, dopo aver scoperto diversi tradimenti. Intanto lui ne confessa altri:. "I miei tradimenti sono stati tre e Gaia li conosce. Ma durante la nostra conoscenza, ce ne sono stati diversi. Il motivo per cui tradisco? È un bisogno fisiologico, forse la voglia di piacere". La ragazza non resta impassibile davanti alle dichiarazioni del fidanzato: pensava che lui si sarebbe impegnato a dimostrarle il contrario e, invece, sembra che Luca non voglia fare altro che rivendicare il suo desiderio di essere libero e infedele. "Sei in grado di amare una sola donna? Perfetto, sono la donna giusta. Non sei in grado? Sei libero di fare la tua vita ma non farmi stare male. Non tornare da me per tornare insieme", dice la ragazza la primo falò.