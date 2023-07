"Temptation Island": sfuriate, pianti e un nuovo falò immediato nella seconda puntata

Davide nervoso per Alessia Davide esce dal pinnettu visibilmente scosso, dopo aver visto un video della fidanzata Alessia. "Sono nervoso", dichiara ai compagni di viaggio che cercano di calmarlo. I due avevano scelto di partecipare al programma per darsi un'ultima possibilità, dopo che lei lo aveva tradito per più di un anno. Per il momento, però, Davide sembra non aver trovato le rassicurazioni che cercava.

Le reazioni di Federico e Giuseppe Anche Federico ha sbirciato a distanza la sua Ale, commentando le immagini con un sorrisetto incredulo e ironico: "Non vedevo l'ora che finisse". E' stata la fidanzata a voler partecipare al reality perché lei sogna matrimonio e figli, mentre lui non ne vuole sentire parlare. Spera quindi che il periodo di lontananza possa fare chiarezza sul futuro della loro relazione. Giuseppe e Gabriella stanno insieme da cinque anni, da quando lei ne aveva 12, ma il loro rapporto è arrivato a una svolta. Lui è molto geloso e dopo aver visto alcune immagini che riguardano la fidanzata, si dispera in spiaggia.

Vittoria: "Ho visto un film" Daniele e Vittoria sono a "Temptation Island" perché lei vuole un figlio mentre lui, che ha già un figlio nato dal precedente matrimonio, crede che all'interno della coppia non ci sia la serenità necessaria. "Ho visto un film praticamente..." commenta lei di fronte al falò, segno che Daniele stia combinando qualcosa nel villaggio dei fidanzati.

Francesca e Perla senza parole Brutte sorprese anche per Francesca, che fa coppia con Manuel. Lui l'ha lasciata ben cinque volte in due, tornando sempre da lei dopo essersi concesso dei flirt con altre ragazze. Di fronte al monitor la ragazza scoppia in lacrime, senza riuscire a dire nulla su quanto visto. Anche Perla è incredula del comportamento di Mirko: "Sono senza parole, non me l'aspettavo proprio".