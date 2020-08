"Temptation Island" scalda i motori: ecco le prime due coppie

Carlotta e Nello - Carlotta ha deciso di portare il fidanzato Nello a "Temptation Island" per dare una scossa al loro rapporto. I due stanno insieme da più di sei anni e ora lei vorrebbe coronare l'amore con un matrimonio: "Siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui o ci sposiamo o ci lasciamo. Ho sbagliato persona, perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio". Due visioni opposte del futuro, come ribadisce il compagno: "Lei vuole a tutti i costi sposarsi, mentre io sono per la convivenza".





Nadia e Antonio - Antonio ha 37 anni e sta con Nadia, che ha dieci anni in meno, da quasi due anni. "Sono stato io a chiamare Temptation Island perché anche se la amo ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per costruire un futuro insieme", ha spiegato Antonio. "Io sono una persona con la testa sulle spalle mentre lei è una ragazzina viziata, sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non fare niente". Dal canto suo, Nadia non ha nessuna intenzione di modificare il suo modo di essere: "Pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava ma io sono totalmente l'opposto. Non permetterò né a lui né a nessun altro di cambiarmi".

Ti potrebbe interessare: