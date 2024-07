A "Temptation Island" non c'è stato nessun lieto fine per Raul e Martina. Era stata la ragazza a voler partecipare al programma, per risolvere i problemi di gelosia di lui. Puntata dopo puntata è però risultato evidente che quello non fosse il problema più grande tra di loro. Martina, infatti, con il single Carlo ha ammesso come Raul non rappresentasse il suo uomo ideale né a livello fisico, né a livello caratteriale. Sono state queste parole, più che gli avvicinamenti fisici, a far soffrire Raul. Dopo aver spaccato bottigliette e sedie (ferendosi una mano) ha incontrato per l'ultima volta la fidanzata, con la consapevolezza che lei non lo amasse più. Sono quindi usciti separati, sicuri entrambi che la loro storia non avrebbe avuto nessun futuro.