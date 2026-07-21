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Lunedì 20 luglio, su Canale 5, quinta settimana consecutiva di successo per "Temptation Island", che cresce e si conferma il programma più seguito della serata con 3.874.000 spettatori e il 31.12% di share (che sale al 38.7% sul target commerciale). Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.726.000 spettatori e 42.91% di share.
Sui giovani 15-34 anni media del 52% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.