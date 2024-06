Jenny e Tony convivono a Catania. Lei non si fida di lui che è anche "protettivo" e non le permette di vivere liberamente. Tony ammette subito: "Fino a qualche anno fa avevo una doppia vita. Alle volte faccio prevalere il Mr Hyde che è in me. Poi ho incontrato Jenny che mi ha un po' frenato. Da questo percorso mi aspetto di cambiare, Jenny il mio Mr Hyde in realtà non lo conosce, forse lo immagina quando ci sono le ragazze. Finora sono riuscito a gestire e l'ho tenuto sotto chiave. Quando lei non c'è la mia vecchia vita riaffiora, è Jenny il freno che tiene a bada questa mia personalità...". La risposta non si fa attendere: "Ma sta scherzando? Cosa vuol dire una doppia vita? Sei fidanzato, che c...o sta dicendo?". Tony non la vuole portare nei suoi viaggi di lavoro all'estero: "Spesso ci gioco su questa cosa, perché può tornarmi utile, così posso essere più me stesso. All'estero prevale un po' di più Mr Hyde, lei lo immagina ma non ha mai avuto la conferma". E lei scoppia in lacrime.