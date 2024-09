Federica non ha nemmeno fatto in tempo a disfare la valigia che è già venuta fuori la prima bugia. La ragazza sta con Alfonso da quando aveva solo 12 anni e lui è sempre stato gelosissimo. In questi anni non ha mai potuto vestirsi come le pareva, non mai ha potuto uscire tranquilla per un aperitivo e non le permette di stare da sola con nessun ragazzo. Federica non così ha potuto viversi la sua adolescenza in libertà, ma ora è arrivato il momento di ribellarsi. "Ho portato dei costumi che lui non conosce. Mi ha sempre fatto comprare costumi da nonnina, questi sono un po' diversi...", ha ammesso in un video prima di mostrare un bikini leopardato. Alfonso ha saputo dell'amara verità nel pinnettu e non l'ha presa bene: "Questa è una provocazione. Mi vuoi fare esaurire. Io non sto dicendo che quello che faccio è giusto, ma sono così. Non mi piace questo suo atteggiamento".