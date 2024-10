"Temptation Island", Mirco e Giulia voltano pagina: "Alessia riesce a dargli cose che non riuscivo più a dare io"

"Conoscendola, penso ci sia un'altra persona. Lì dentro mi hai martellato, anche quando non vedevi nulla", commenta Mirco che appare molto colpito dal cambio di atteggiamento di Giulia nei suoi confronti. E aggiunge: "Non è un momento facile, mai avrei pensato di averla davanti. Non vorrei che lei pensasse che sia stata una scelta facile". La ragazza, invece, ne approfitta per togliersi qualche altro sassolino: "Al falò potevi dirmi che ti eri innamorato di un'altra, non che mi lasci, ma mi dici che mi ami". Immediata la replica di Mirco: "L'amore non finisce in 10 giorni e nemmeno in un mese. Non mi ero sentito di dirtelo". A quel punto Giulia, interrogata anche da Alfonso, altro protagonista di "Temptation Island", ammette: "Mi sto sentendo con una persona, ci siamo sentiti telefonicamente e ora dovremo vederci". E precisa: "È un conoscente di Mirco, gli ho raccontato anche cose del nostro rapporto". "Basta che lei sia contenta", conclude Mirco, d'accordo con la ragazza nel non vivere solo di ricordi.