"Temptation Island", ecco le coppie un mese dopo

Alex un mese dopo l'addio di Vittoria ha raccontato di stare bene, nonostante la delusione. "Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita, a pensare a me stesso. Questo percorso mi ha dato la possibilità di capire in primis me stesso, le mancanze che avevo, e di ritrovare una consapevolezza che mi mancava. Poi ho scoperto cose di una persona che non avevo mai messo in conto... Sono entrato con lei, credeva che il problema fossi io. Poi il problema non ero io. Ho fatto un percorso pensando a me stesso, però siamo entrati per un motivo e siamo usciti per un altro. Mi aveva sempre rassicurato che non si sarebbe avvicinata a nessuno. Mi sono fidato. Ha visto comportamenti che non le sono piaciuti, ma abbiamo fatto due percorsi diversi. Non sono entrato qui per trovare una nuova fidanzata, lei è cascata, ha fatto degli errori" ha continuato prima di attaccarla: "Avrei preferito che avesse fatto le cose gradualmente. Mi sono imbarazzato per lei. Mi sono sentito preso per il c..o, non so chi era quando stavamo insieme".