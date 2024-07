"Temptation Island", Matteo scopre la verità sulla fidanzata Siria: "Non so se voglio stare con lui"

Le mancanze di Siria - La giovane spiega di essere cambiata in questi anni. Ha perso molti chili e la sua vita è cambiata. Ha iniziato a piacersi di più ed è diventata più sicura di sé stessa. Adesso Siria vorrebbe godersi la vita diversamente, fare tutto quello che ancora non ha fatto e soprattutto ricevere più attenzioni da Matteo che, secondo i suoi racconti, sarebbe molto frenato e distaccato nei suoi confronti. "Prima mi accontentavo del poco che mi dava, perché lui è molto frenato caratterialmente. Oggi, invece, mi sento diversa e sento di meritare più attenzioni e complimenti, cose alle quali Matteo non fa caso", dichiara. Siria sogna una vita più ricca di esperienze e socialità e questi desideri non sembrano andare di pari passo con la vita insieme a Matteo. "Non sono sicura di provare gli stessi sentimenti che provavo prima", rivela la 22enne.