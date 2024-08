Nell'intervista rilasciata un mese dopo la fine di "Temptation Island", Martina aveva dichiarato di non avere più rapporti con l'ex fidanzato Raul ma di stare approfondendo la conoscenza con il single Carlo: "Mi ha contattata il giorno dopo che sono uscita dal programma. Inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico. Quando poi, parlando, ci siamo aperti abbiamo iniziato a fidarci". La frequentazione sembra aver però subito una battuta d'arresto: pausa fisiologica per metabolizzare la situazione o la magia tra di loro è già svanita? Non resta che aspettare come evolverà la loro estate sui social.