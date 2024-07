Dopo un mese i due sono ritornati a "Temptation Island" per raccontare come si sono evolute le cose tra di loro, dopo l'uscita dal programma. Ludovica ha portato via le sue cose dalla casa che condivideva con Cristian. "Ora vivo da sola e sono ripartita da zero, anche a livello lavorativo. Sono serena con me stessa, ho vissuto questa esperienza a pieno. Penso di essere stata coraggiosa e sincera, di aver fatto la cosa giusta per il bene mio e di Christian. La ragazza ha infatti capito che quello che provava per lui non era amore: "Da parte mia non c'è quel sentimento che lui merita di avere, non posso darglielo. Non penso di avergli mancato di rispetto. Una volta fuori ci siamo risentiti al telefono e gli ho spiegato che questa sono io, ma che non gli ho mancato di rispetto. Lui ha capito e spera in un ritorno, non accetta questo distacco da me". E sul rapporto con il single Andrea svela: "In quei momenti mi dava cose che Christian non riusciva a darmi. Ci siamo sentiti un paio di volte, ma non ho rapporti con lui".