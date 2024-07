"Temptation Island", Ludovica chiusa in bagno con Andrea: la reazione del fidanzato Christian

La reazione di Christian - Il 34enne è deluso e questa volta è deciso a voltare pagina e ad andare avanti senza la fidanzata. Christian non è più disposto a perdonare Ludovica che intanto prova a giustificarsi spiegando di non aver fatto nulla di male e che sottolinea di non averlo tradito. "Mi hai tradita per la terza volta - replica il giovane - sono venuto qui per avere conferme, avresti dovuto dimostrarmi altro". Per queste ragioni Christian mette un punto alla relazione, abbandona la spiaggia del falò di confronto e chiede a Ludovica di non cercarlo più. Lei chiede un confronto maturo, ma lui preferisce andare via.