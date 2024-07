"Temptation Island", le parole di Luca feriscono Gaia: "La monogamia è fallita in questa società"

La reazione di Gaia - Pur sapendo dei tradimenti di Luca, Gaia non resta impassibile davanti alle sue dichiarazioni. Lei pensava che lui si sarebbe impegnato a dimostrarle il contrario e, invece, sembra che Luca non voglia fare altro che rivendicare il suo desiderio di essere libero e infedele. "Sei in grado di amare una sola donna? Perfetto, sono la donna giusta. Non sei in grado? Sei libero di fare la tua vita ma non farmi stare male. Non tornare da me per tornare insieme", considera Gaia che al primo falò dichiara di essersi sentita in colpa per aver abbracciato uno dei tentatori, ma davanti alle parole del suo fidanzato non può fare altro che rimanere, ancora una volta, delusa.