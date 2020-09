"Temptation Island", lo sfogo di Carlotta: "Non so se Nello mi ama o è abitudine"

Da una parte i dubbi che non sia più vero amore ma abitudine, dall'altra la complicità con uno dei ragazzi single. La seconda puntata di "Temptation Island" ha messo a dura prova la relazione di Carlotta e Nello, provocando in entrambi reazioni contrastanti.

"Io penso che Nello non sia più innamorato, secondo me è abitudine - commenta la ragazza durante il falò delle fidanzate dopo aver visto alcune clip dello sfogo del suo ragazzo con la tentatrice Benedetta - Io voglio saperlo, voglio che lui in questi giorni possa ragionare, perché non posso progettare il matrimonio con una persona che non mi vuole". Era stata proprio Carlotta a chiamare la trasmissione di Canale 5, manifestando la sua intenzione di sposarsi al più presto, volontà però non condivisa da Nello.

Quest'ultimo resta invece senza parole di fronte alle immagini che mostrano Carlotta sempre più vicina al single Antonio. Se all'inizio non riesce ad esprimersi liberamente, una volta tornato nel villaggio mette in mostra tutto il suo nervosismo.