"Temptation Island", l'ira di Lorenzo Amoruso dopo le parole di Manila Nazzaro

Nel villaggio dei fidanzati di "Temptation Island" è stato individuato fin da subito come l'uomo più saggio da cui trarre insegnamenti e consigli preziosi, ma durante la seconda puntata del programma anche Lorenzo Amoruso ha dovuto fare i conti con rabbia e delusione.

Ad alterare l'ex calciatore alcuni commenti della sua compagna Manila Nazzaro, stanca di non essere ancora arrivata a una convivenza definitiva. "Il fatto che lui non abbia proprio voglia di trasferirsi da Firenze a Roma mi ha un po' allontanata - confessa l'ex Miss Italia a Valeria - Io non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli, devo lavorare" .

Parole che feriscono Lorenzo: "Le bugie dall'altro lato del villaggio sono fin troppo esagerate perché prima di venire qui abbiamo parlato dell'ipotesi che io possa comprare casa a Roma".

Solo a falò terminato, però, Amoruso riesce a sfogarsi: "Voglio vedere fino a dove arriva, perché non ha capito con chi ha a che fare".