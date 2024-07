Temptation Island, tra Lino e Alessia volano frecciatine dopo la rottura

Lino e Alessia sono stati tra i protagonisti più discussi di "Temptation Island". La coppia dopo quattro anni è scoppiata per volere della fidanzata, che l'ha scaricato dopo averlo visto in atteggiamenti molto intimi con la single Maika. Lui aveva tentato una tardiva riappacificazione con un ulteriore falò di confronto, ma in psiaggia Alessia gli aveva rifilato di nuovo picche. Usciti dal programma hanno quindi ricominciato la loro vita da single, in modo diverso. Lei ha infatti ammesso di essere innamorata di lui, ma la rabbia e le cose che ha visto hanno chiuso ogni speranza per la relazione. Lui, invece, sui social sembra essere rinato insieme alla tentatrice Maika. I due hanno mostrato ai follower le loro serate in compagnia di altri concorrenti e single del programma, lanciando anche qualche frecciatina alla ex Alessia.