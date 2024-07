"Temptation Island", Jenny parla di Tony: "Il sentimento non è spento, ma lo odio"

Il giorno dopo, infatti, Tony si veste di tutto punto e organizza una festa in barca con l'ormai inseparabile Lino (fidanzato di Alessia, ndr) e addirittura quattro tentatrici. Con loro, Tony si scatena bevendo e ballando nel mare azzurro della Sardegna. "Come glielo giustifico questo?", si chiede il ragazzo ridendo insieme alle altre ragazze single del villaggio. La ragazza vede le immagini della festa in barca e si dice molto delusa per quello che ha visto. Ancor di più quando sente il compagno confidarsi con un'altra ragazza single: "Per me è difficile abbandonare la mia vecchia vita - dice Tony -. Andare avanti dopo il programma significherebbe dover chiudere definitivamente quel capitolo e non so se sono pronto ad accettarlo".