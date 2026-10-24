"Temptation Island", Gabriele Govoni: "Oggi per Sara non so cosa provo"

In studio, Gabriele commenta anche l'intervista di Sara, ospite nel salotto di Canale 5 appena una settimana fa: "Mi è sembrata tranquilla, non ho visto odio, rabbia come magari c'era nelle ultime puntate di "Temptation Island". Mi ha fatto piacere, ne abbiamo passate tante insieme di belle ma anche di brutte". E aggiunge: "Sara è riuscita ad andare avanti e questo ha aiutato anche me a farlo. In questo momento mi sto frequentando con una ragazza da un mese, si chiama Chiara e mi trovo molto bene con lei. Non si può ancora dire niente però mi sento bene".