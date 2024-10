A "Temptation Island" Federica e Alfonso verso il falò finale

L'intesa tra Federica e Stefano è cresciuta di giorno in giorno. In un video mostrato al fidanzato si vedono i due giocare in acqua, dormire in spiaggia e poi mordere insieme una mela, finendo pericolosamente vicino con le labbra. Dopo essersi preso un momento di pausa, per sbollire la rabbia, Alfonso aveva commentato le immagini in maniera molto dura: "Io sono venuto qua solo per lei, il mio pensiero era lei. Adesso sono deluso, ha fatto altri passi indietro. Per me è inconcepibile il suo comportamento e questo contatto fisico. Quello che sto vedendo non ha più niente a che fare con il motivo per cui siamo qui".