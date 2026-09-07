"Temptation Island e poi… e poi…", Sabrina si scusa con Giovanni | Poi spunta una vecchia chat

La prima puntata speciale di "Temptation Island e poi… e poi…" si apre con gli sviluppi che riguardano Sabrina e Giovanni. Nell'appuntamento in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5, il conduttore Filippo Bisciglia ha ricostruito il viaggio dei sentimenti della coppia, fino al falò di confronto finale che aveva visto i due chiudere la loro relazione. L'ultimo faccia a faccia tra i due era avvenuto un mese dopo l'esperienza nel reality, quando il ragazzo aveva confermato la decisione di allontanarsi dalla fidanzata dopo le delusioni vissute, a suo dire, davanti alle telecamere.