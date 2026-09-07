"Temptation Island e poi… e poi…", Sabrina si scusa con Giovanni | Poi spunta una vecchia chat

La prima puntata speciale di "Temptation Island e poi… e poi…" si apre con gli sviluppi che riguardano Sabrina e Giovanni. Nell'appuntamento in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5, il conduttore Filippo Bisciglia ha ricostruito il viaggio dei sentimenti della coppia, fino al falò di confronto finale che aveva visto i due chiudere la loro relazione. L'ultimo faccia a faccia tra i due era avvenuto un mese dopo l'esperienza nel reality, quando il ragazzo aveva confermato la decisione di allontanarsi dalla fidanzata dopo le delusioni vissute, a suo dire, davanti alle telecamere.
Il primo a incontrare Filippo Bisciglia è Giovanni, che poco dopo viene raggiunto da Sabrina per commentare insieme le sensazioni vissute durante il periodo estivo. Prima del dialogo tra i due, però, la ragazza riceve il videomessaggio a sorpresa di Emma, cantante che Sabrina ha sempre seguito da vicino, prendendo anche parte a un concerto che inizialmente avrebbe dovuto seguire con il compagno.
"Ti chiedo scusa perché mi rendo conto che ti ho trattato malissimo", commenta Sabrina in lacrime. Quindi, aggiunge: "Oggi non piango perché mi manca o perché voglio tornare con lui, ma ho i sensi di colpa perché nessuno merita di essere trattata come ti ho trattato io".
Parole che arrivano al cuore di Giovanni, che successivamente guarda al futuro: "Io le auguro tutto il bene del mondo, però ho messo davanti la mia persona, la mia felicità, la mia famiglia e il mio lavoro".
L'ultimo colpo di scena arriva da una rivelazione di Sabrina, la quale sostiene di essere entrata in possesso di una vecchia chat tra Giovanni e una terza persona, risalente al periodo in cui i due erano ancora fidanzati. Una versione smentita dal ragazzo, che nonostante ammetta di aver cercato un contatto, sostiene di non aver avuto alcun riscontro.
Gli animi tra i due si accendono con uno scambio di accuse destinato a proseguire.