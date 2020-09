"Temptation Island", Davide chiede il falò di confronto immediato e Serena...

Se in un primo momento ha provato a placare la sua gelosia, Davide non è riuscito a trattenersi quando ha ascoltato le parole della fidanzata. "Se ti piaccio sbattimi al muro", Serena si è rivolta così al tentatore di "Temptation Island" invogliandolo a dimostrarle il proprio interesse. Parole che hanno scatenato l'ira di Davide che ha chiesto subito di vedere la sua compagna al falò di confronto.

È nella prossima puntata del reality di Canale 5 che si capirà quali saranno le sorti della coppia napoletana. Insieme da quasi tre anni, Serena lamenta la forte gelosia di Davide che non le permetterebbe neppure di uscire in compagnia delle amiche. Una possessività che alla 25enne non starebbe più bene e che avrebbe deciso di partecipare al programma televisivo per riprendersi i suoi spazi.