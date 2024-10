"Temptation Island": ecco che fine hanno fatto le coppie

Erano entrati come promessi sposi, ma dentro al programma Antonio aveva ammesso di non avere nessuna intenzione di sposarla. Titty aveva gettato l'anello nel fuoco, decisa a voltare pagina da sola. Anche lui aveva dichiarato di non provare più nessun interesse per lei. Le cose non sono cambiate una volta spente le telecamere, come ha raccontato la ragazza: "Non mi ha cercato. Dopo tre anni di relazione questa cosa mi ha fatto male". Antonio, seppur dispiaciuto, non ha rimnpianti: "Voglio trovare una persona che mi faccia fare anche le cose che Titty non mi faceva fare".