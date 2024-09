"Temptation Island", le coppie che stanno ancora insieme

Dopo un accesa discussione durante il falò di confronto, Jenny e Tony sono riusciti a trovare un punto di incontro per instaurare un nuovo dialogo. "In questi giorni ti ho dimostrato che anche se gioco e mi diverto alla fine non c'è niente", ha spiegato Tony assicurando alla compagna di aver capito i suoi errori e di essere pronto a cambiare atteggiamento non ponendosi mai più come un limite per la sua compagna. Anche a un mese dalla fine dalla registrazione del programma, Jenny e Tony confermano il loro amore davanti alle telecamere. Sembrano una coppia più matura e più aperta alle esigenze dell'altro. E dopo l'estate la relazione sembra proseguire a gonfie vele.