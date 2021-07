"Temptation Island", colpo di scena per Valentina e Ste

"Temptation Island", ecco tutti i protagonisti Ufficio stampa 1 di 4 Le coppie Ufficio stampa 2 di 4 Gli uomini single Ufficio stampa 3 di 4 Le donne single Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Grande attesa per il secondo appuntamento con "Temptation Island" in onda domani lunedì 5 luglio in prime time su Canale 5. La prima puntata si è conclusa con due colpi di scena che coinvolgono Valentina (compagna di Tommaso) e Ste (fidanzato di Claudia). Entrambi vengono convocati da Filippo Bisciglia per affrontare inaspettate evoluzioni nel viaggio dei sentimenti.