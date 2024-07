"Temptation Island": la reazione di Martina al bacio tra Raul e Nicole

Tra un brindisi e un complimento alla "sua bambolina", durante la serata tra Raul e Nicole è scattato il bacio che è stato prontamente pubblicato sui social. Martina, che al momento sta frequentando il single Carlo, ha commentato su TikTok l'atteggiamento dell'ex compagno: "Lui non deve portare rispetto a me, assolutamente. Però si vede la differenza nella volgarità, che da parte mia non c’è mai stata. Un video in cui io metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Che cosa avete visto di me? L’atteggiamento da piaciona? Però penso di non essere mai stata volgare. Per me la volgarità è altro". Martina ha poi confessato di non è rimasta affatto sorpresa della ripicca di Raul: "Ragazzi io non mi sono affatto stupita, perché io lo conosco. Ecco perché ho fatto la scelta giusta. Stavo solo aspettando. Come mai non ci siamo chiariti fuori? Non mi è venuto, lo conosco meglio di voi e a me non è venuto di farlo. E va bene anche se uno si schiera dalla parte di Raul".