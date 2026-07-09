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“Temptation Island” ascolti record: la terza puntata più vista di sempre

Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si conferma ancora una volta il programma più seguito della serata con 4.007.000 spettatori e il 32.32% di share

09 Lug 2026 - 14:45
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© Ufficio Stampa Fascino

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Mercoledì 8 luglio su Canale 5 ascolti record per “Temptation Island” che si conferma ancora una volta il programma più seguito della serata con 4.007.000 spettatori e il 32.32% di share (che sale al 40.8% sul target commerciale).

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Migliore terza puntata della storia del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che nel corso della serata ha toccato picchi di 4.832.000 spettatori e 42.6%. Benissimo anche sui giovanissimi: media del 69.1% di share sul target 15-19 anni.

Grande risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.

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