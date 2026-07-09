“Temptation Island” ascolti record: la terza puntata più vista di sempre

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
© Da video
© Da video
© Ufficio Stampa Fascino
Mercoledì 8 luglio su Canale 5 ascolti record per “Temptation Island” che si conferma ancora una volta il programma più seguito della serata con 4.007.000 spettatori e il 32.32% di share (che sale al 40.8% sul target commerciale).
Migliore terza puntata della storia del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che nel corso della serata ha toccato picchi di 4.832.000 spettatori e 42.6%. Benissimo anche sui giovanissimi: media del 69.1% di share sul target 15-19 anni.
Grande risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.
© Da video
© Da video