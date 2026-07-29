"Temptation Island" si conferma il programma più seguito della serata

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Martedì 28 luglio, su Canale 5, inarrestabile successo per “Temptation Island” che segna il nuovo record in share con il 34.1% (che sale al 41.75% sul target commerciale) e 4.405.000 spettatori e si conferma il programma più seguito della serata.
Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.005.000 spettatori e del 44.45% di share. Benissimo anche sui giovani 15-19 anni: media del 57.75% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo. L’ultimo appuntamento di “Temptation Island” in onda questa sera, mercoledì 29 luglio, su Canale 5.