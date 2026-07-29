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"Temptation Island" si conferma il programma più seguito della serata

Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha registrato picchi di 5.005.000 spettatori e del 44.45% di share. Oltre il 57% di share sui giovani 15-19 anni

29 Lug 2026 - 11:36
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© Ufficio Stampa Fascino

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Martedì 28 luglio, su Canale 5, inarrestabile successo per “Temptation Island” che segna il nuovo record in share con il 34.1% (che sale al 41.75% sul target commerciale) e 4.405.000 spettatori e si conferma il programma più seguito della serata.

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Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.005.000 spettatori e del 44.45% di share. Benissimo anche sui giovani 15-19 anni: media del 57.75% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo. L’ultimo appuntamento di “Temptation Island” in onda questa sera, mercoledì 29 luglio, su Canale 5.

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