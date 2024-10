"Temptation Island", Anna chiude definitivamente con Alfred: "Sono a posto così"

Alfred e Anna avevano deciso di non proseguire assieme dopo "Temptation Island" e la ragazza è tornata a vivere dai genitori. Il ragazzo ha comunque provato a parlarle per recuperare e ammette: "Non ci ho riprovato, ma ero dispiaciuto per quello che le avevo fatto". Nel confronto avvenuto nello studio di "Uomini e Donne", però, la cosa che ha infastidito di più la ragazza è che Alfred non le abbia confessato di essere stato a casa della tentatrice Sofia, una volta terminato il programma: "La nostra relazione era finita, cosa ti costava dirmi la verità?". E aggiunge: "Non mi vuoi bene, alla luce di tutte queste conferme sono a posto".