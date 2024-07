"Temptation Island", Alex delude Vittoria: "Non mi manca"

Vittoria e Alex sembrano sempre più lontani nel loro percorso a "Temptation Island". Il fidanzato si è avvicinato con una certa intimità alla single Nicole. Un comportamento che ha sconvolto la sua compagna Vittoria, la quale si dice ancora molto innamorata di lui. Al vedere Alex flirtare con la ragazza single, Vittoria esplode in lacrime: "Per quanto mi faccia male per me è sempre più importante stare con lui, è come se dentro di me nascesse la voglia di riconquistarlo. Voglio dimostrare a lui, so essere come lui mi vuole che è sbagliato"