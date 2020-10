"Temptation Island", Alberto e la single Nadia verso il weekend da sogno

Alberto sembra aver dimenticato di essere fidanzato. Sempre più preso dalla single Nunzia le propone il weekend da sogno di "Temptation Island". Cattive notizie per Speranza che dovrà rimanere a guardare cosa succederà durante la notte in barca che Antonio passerà con Nunzia. Al suo quinto pinnettu, la 33enne si aspetta il peggio dal suo compagno che ormai sembra aver dimenticato i 16 anni passati insieme.

Quello che accadrà sarà possibile scoprirlo nel corso della prossima puntata del reality di Canale 5. Intanto Speranza fa i conti con quello che è già stata costretta a vedere. Abbracci, carezze, e bagni in piscina. Il suo compagno sembra già progettare un futuro con la single Nunzia. Speranza avrebbe già avuto tutte le ragioni per chiedere un falò di confronto immediato, ma ha deciso di aspettare, per vedere con i propri occhi fino a che punto si spingerà il suo fidanzato.