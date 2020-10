Teatro e cinema in tv, Mediaset accoglie l'appello del ministro Franceschini

Decisione lampo di Mediaset che concretizza l’adesione all’appello lanciato dal ministro della Cultura Dario Franceschini . Il ministro, in circostanze particolari come quelle attuali, ha chiesto alle televisioni italiane un sostegno supplementare alla diffusione di contenuti culturali nazionali. Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato Mediaset , per garantire al grande pubblico l’accesso a prodotti artistici italiani non più fruibili nelle sale, ha dato disposizioni alle reti del gruppo di arricchire la programmazione già da martedì 10 novembre 2020.

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE - Queste le prime novità inserite in palinsesto per il mese di novembre. Dal 10 al 14 novembre cinque opere teatrali in seconda serata su Retequattro. Martedì “Il malato immaginario” di Molière, regia di Guglielmo Ferro; Mercoledì “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, regia di F. Catalano Sciascia; Giovedì “La bisbetica domata” di William Shakespeare, regia di Matteo Tarasco; Venerdì ”Margarita e il gallo” di Edoardo Erba, regia di Ugo Chiti; Sabato “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta, regia di Carlo Giuffrè.

Da domenica 15 a sabato 21 novembre il ciclo speciale di 14 film “Omaggio al cinema italiano”: ogni sera su Iris sia in prima sia in seconda serata. Domenica “Ladri di biciclette”, “Morte a Venezia”; Lunedì “Baaria”, “Mamma Roma”; Martedì “Don Camillo”, “Il Sorpasso”; Mercoledì “Mediterraneo”, “Travolti da un insolito destino”; Giovedì “La vita è bella”, “Il postino”; Venerdì “La grande bellezza”, “Amarcord”; Sabato “Che bella giornata”, “Il vigile”.

Con questi nuovi inserimenti di novembre, Mediaset conferma il proprio sostegno all’industria culturale italiana. Un sostegno che si esprime in un’offerta televisiva, giova ricordarlo, completamente gratuita per tutti i cittadini.

L'APPELLO DEL MINISTRO - "In un momento così difficile il ruolo delle emittenti televisive può essere determinante per sostenere il mondo della cultura e dello spettacolo, già duramente colpito dalla prima fase della pandemia - ha scritto il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, in una lettera inviata ai vertici dei principali network televisivi pubblici e privati per chiedere maggior spazio nei palinsesti a teatro, musica, danza e cinema - La televisione può esercitare la propria vocazione di fondamentale industria culturale del Paese, contribuendo a mantenere vivo il legame del pubblico con quello straordinario insieme di talenti e professionalità che incarna la musica, la prosa, l`opera, la danza, il cinema e molte altre forme espressive e creative".