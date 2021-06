Svelata la terza coppia di "Temptation Island": conosciamo Manuela e Stefano

Quattro anni e mezzo di relazione alle spalle per Stefano e Manuela, la terza coppia svelata da "Temptation Island".

Entrambi di Brindisi, trent'anni lui e trentuno lei, sono pronti ad affrontare il viaggio dei sentimenti dopo essersi allontanati a causa di alcuni episodi: "Ho deciso io di scrivere al programma perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti scoperti l'anno scorso - confida la ragazza alle telecamere del reality prossimamente in onda su Canale 5 - Sono tornata a vivere da sola e ho deciso di ritrovare la mia indipendenza, mentre lui vive dalla madre".

"Così non possiamo più andare avanti - aggiunge il ragazzo - Perché adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia". Non resta che attendere e scoprire come si concluderà la loro avventura a "Temptation Island"?