Addio a Suzanne Somers, star di "Tre cuori in affitto"

E' scomparsa a 76 Suzanne Somers.

L’attrice era malata di cancro al seno e in Italia era conosciuta principalmente per il ruolo di Chrissy in "Tre cuori in affitto" e per quello di Carol in "Una bionda per papà" con Patrick Duffy. Nel 2003, per i suoi successi televisivi e cinematografici, l'artista ha ottenuto una stella sull’Hollywood Walk of Fame.