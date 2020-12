Successo per "Verissimo Merry Xmas": lo speciale per le feste fa il pieno di ascolti

Ottimo risultato per lo speciale " Verissimo Merry Xmas ". Il talk show condotto da Silvia Toffanin , in onda per la prima volta nella sua storia durante le vacanze natalizie, ha confermato la sua leadership di fascia con 2.379.000 spettatori totali, share del 13.97% (13.38% di share sul target commerciale). La seconda parte di "Verissimo Merry Xmas" ha raggiunto 2.413.000 spettatori totali, share del 12.51% (share del 12.68% sul target commerciale).

Sul fronte social sabato #verissimo si è piazzato al terzo posto dei TT Italia di Twitter e nel corso della settimana ha generato oltre 15.000.000 di interazioni su Instagram.

Super ospite di "Verissimo Merry Xmas" era la regina indiscussa della tv Maria De Filippi, che si è raccontata in una lunga e intensa intervista. Ma c'è stata anche tanta musica, con le più belle canzoni della tradizione natalizia intonate da un mito della nostra musica Al Bano, che ha parlato, inoltre, del suo Natale in famiglia, e poi da un talento nato dalla fucina di “Amici” Alberto Urso e da Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma “Io canto”.

In studio hanno portato tutta la loro carica di buon umore Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia di conduttori storici e amatissimi di “Striscia la notizia”. Di come stiano vivendo queste strane feste a causa delle limitazioni e alla lontananza dai propri affetti, dettate dalla pandemia, hanno parlato Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi. Inoltre, risate e buon umore sono stati gli ingredienti principali dell’intervista a Katia Follesa. Infine, un regalo per i più piccoli. A "Verissimo Merry Xmas" sono intervenuti i Me contro te, ossia Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

