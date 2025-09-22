Su Mediaset Infinity arriva "Effetto Domino", un viaggio alla scoperta delle emozioni

Cinque episodi, cinque emozioni universali: rabbia, gelosia, colpa, ansia, invidia. Attraverso un format innovativo, Effetto Domino mette al centro 30 partecipanti e un mazzo di carte. Ogni carta propone una domanda, accuratamente calibrata da un team di psicologi e psicoterapeuti. In un faccia a faccia diretto e autentico, i protagonisti si confrontano, si raccontano e si aprono, dando vita a conversazioni intime e rivelatrici.