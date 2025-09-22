Su Mediaset Infinity arriva "Effetto Domino", un viaggio alla scoperta delle emozioni

Su Mediaset Infinity "Effetto Domino": le immagini
Il docu-reality in 5 episodi sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma a partire dal 28 settembre
Dal 28 settembre, sarà disponibile gratis su Mediaset Infinity la nuova serie "Effetto Domino", un docu-reality che affronta un viaggio in 5 episodi alla scoperta delle emozioni che plasmano la nostra vita. Prodotta da Infinity LAB - il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti - in collaborazione con Mediaset per il Futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse ambientale e sociale di Mediaset, la serie porta la firma dei divulgatori e videomaker Mara Moschini e Marco Cortesi.
Cinque episodi, cinque emozioni universali: rabbia, gelosia, colpa, ansia, invidia. Attraverso un format innovativo, Effetto Domino mette al centro 30 partecipanti e un mazzo di carte. Ogni carta propone una domanda, accuratamente calibrata da un team di psicologi e psicoterapeuti. In un faccia a faccia diretto e autentico, i protagonisti si confrontano, si raccontano e si aprono, dando vita a conversazioni intime e rivelatrici.
Grazie alle "incursioni" di Mara Moschini e Marco Cortesi, lo spettatore viene accompagnato in un viaggio scientifico ed emozionale per cercare di fare luce sui meccanismi nascosti della mente: Cosa accade nel cervello quando proviamo gelosia? Quali sono gli effetti dell'ansia sul nostro organismo? Cosa avviene a livello cerebrale quando siamo in preda alla rabbia?
Un format originale, capace di unire divulgazione, intrattenimento e introspezione, con l’obiettivo di comprendere meglio le emozioni e imparare a gestirle in modo più consapevole. La serie Effetto Domino è stata realizzata grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, nell’ambito della campagna crossmediale di Mediaset per il Futuro sull’educazione affettiva.
