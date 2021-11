Su Cine34 "Vitti 90", maratona cinematografica in omaggio all'attrice-icona del grande cinema

Otto le pellicole proposte, per raccontare la carriera di un’artista la cui vivacità e ricchezza espressiva ha dato vita a personaggi rappresentativi, anche da un punto di vista sociologico. Una carriera straordinaria, quella di Monica Vitti, per la quale nel 1995, a Venezia, ha ricevuto un meritatissimo Leone d'Oro alla Carriera.

Apre la retrospettiva, Deserto Rosso. A seguire, spazio a Teresa la ladra; Basta che non si sappia in giro; Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa; Noi donne siamo fatte così; Io so che tu sai che io so. In prima serata tocca all’evergreen L'anatra all'arancia. Chiude la rassegna, Polvere di stelle.



Ecco nel dettaglio la programmazione

07.00 - Deserto Rosso - 1964, regia di Michelangelo Antonioni con Monica Vitti e Richard Harris.

09.00 - Teresa la ladra - 1973, regia di Carlo Di Palma con Monica Vitti, Stefano Satta Flores, Isa Danieli, Carlo Delle Piane, Michele Placido, Anna Bonaiuto, Adele Cambria

11.45 - Basta che non si sappia in giro - 1976, di Nanni Loy, Luigi Magni, Luigi Comencini con Monica Vitti, Johnny Dorelli, Nino Manfredi, Lino Banfi, Isa Danieli, Vittorio Mezzogiorno, Marzio Honorato, Emilio Delle Piane

14.00 - Ninì Tirbusciò, la donna che inventò la mossa - 1970, regia di Marcello Fondato con Monica Vitti, Gastone Moschin, Pierre Clémenti, Peppino e Luigi De Filippo, Carlo Giuffré, Sylva Koscina, Lino Banfi, Salvo Randone, Nino Taranto

16.30 - Noi donne siamo fatte così - 1971, regia di Dino Risi con Monica Vitti, Carlo Giuffré, Enrico Maria Salerno, Ettore Manni

18.45 - Io so che tu sai che io so - 1982, regia di Alberto Sordi con Monica Vitti, Alberto Sordi, Cesare Cadeo, cameo di Sandro Paternostro e Gianni Letta

21.00 - L’anatra all'arancia - 1975, regia di Luciano Salce con Monica Vitti, Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet

23.15 - Polvere di stelle - 1973, regia di Alberto Sordi con Monica Vitti, Alberto Sordi, Alvaro Vitali, cameo di Wanda Osiris e Carlo Dapporto.