Su Canale 5, alle 00:55, appuntamento con lo Speciale Tg5 "Ma chi è pronto per la pace?", un approfondimento sull'Ucraina e su Papa Francesco. L'appuntamento, condotto da Cesara Buonamici, vedrà la partecipazione di diversi ospiti. In particolare, interverrà il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. L'approfondimento verrà trasmesso in streaming su Tgcom24.