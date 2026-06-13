Sabato 13 giugno alle 15.45

Su Canale 5 "Mediaset siamo Noi", la grande festa dedicata ai collaboratori del Gruppo e al ricordo di Silvio Berlusconi

Il racconto dell'evento, fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi, che ha riunito oltre 2mila collaboratori presso il Campus di Cologno Monzese, a tre anni dalla scomparsa del fondatore

13 Giu 2026 - 13:00
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© Ufficio stampa

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Sabato 13 giugno 2026 alle 15.45, su Canale 5 andrà in onda lo speciale "Mediaset siamo Noi", il racconto dell'evento che ha riunito oltre 2mila collaboratori presso il Campus di Cologno Monzese, a tre anni dalla scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi. Un appuntamento fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi per celebrare la storia, i valori e le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo.

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Mini-concerto dei Pooh

  Lo speciale proporrà le immagini e i momenti più significativi di una serata ricca di emozioni, musica e condivisione, nel segno dell'eredità umana e professionale lasciata da Silvio Berlusconi e dello sguardo verso il futuro di MFE-MediaForEurope.

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Ad aprire l'evento è stato Gerry Scotti, che ha introdotto l'intervento di Pier Silvio Berlusconi. Nel corso della serata, si è tenuto anche il mini-concerto dei Pooh che hanno eseguito alcuni tra i loro brani più celebri.

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Lo speciale “Mediaset siamo Noi” sarà riproposto anche in seconda serata su Canale 5, dopo “Ciao Darwin”.

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