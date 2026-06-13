Per “Caro Presidente, ti racconto” oltre 12 milioni di contatti

Venerdì 12 giugno “Caro Presidente, ti racconto”, lo speciale in ricordo di Silvio Berlusconi firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, in onda in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24 in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ha raggiunto complessivamente oltre i 12milioni di contatti: l’anteprima, alle ore 21.50 circa, ha raggiunto 6.700.000 spettatori e sfiorato il 40% di share individui; la versione integrale, in onda alle ore 23 circa, ha registrato 4.300.000 spettatori con il 36% di share individui.