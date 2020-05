Su Canale 5 arriva il kolossal "La cattedrale del mare", tratto dal libro di Falcones

Al via da martedì 19 maggio, con quattro appuntamenti in prima serata su Canale 5, la fiction tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones "La Cattedrale del Mare". Una storia potente, fatta di contrasti, in un mondo segnato da intolleranza religiosa, ambizione materiale e isolamento sociale. Un mix di drammatici eventi che si consumano all’ombra dell’Inquisizione, nella Barcellona del XIV Secolo.

Il volume è diviso in quattro parti (Servi della gleba, Servi della nobiltà, Servi della passione, Servi del destino), come altrettante sono le puntate della trasposizione televisiva in onda sulla rete diretta da Giancarlo Scheri.



"La cattedrale del mare" narra la sofferta vita del fuggiasco Arnau Estanyol (Aitor Luna), figlio di un contadino, riparatosi a Barcellona nel quartiere della Ribera, cioè dei vasai, nel XIV secolo. Nonostante questo inizio difficile, scalerà la piramide sociale fino ad ottenere il titolo di Barone e di Console del Mare.



La vicenda si dipana parallelamente alla costruzione della Cattedrale di Santa María del Mar, con una Barcellona nel momento di maggiore prosperità. La città è cresciuta verso Ribera, umile quartiere di pescatori, i cui abitanti hanno decidono di costruire, con i soldi di alcuni e lo sforzo di altri, il più grande tempio mariano mai conosciuto.

Arnau vi contribuirà prima come portatore di pietre e poi finanziando l'ultimazione dell’edificio (la durata dei lavori andrà dal 1329 al 1383). Un’evoluzione, vissuta fra mille vicissitudini, personali e storiche, non mancheranno di suscitare invidie e disprezzo: l’uomo, infatti, finirà in balia dell'Inquisizione.

Kolossal spagnolo - "La Cattedrale del Mare" è una produzione-monstre, che si è avvalsa di un ricchissimo cast tecnico, composto da 2.500 comparse, 2.000 costumi e 220 animali. L'80% delle scene sono state girate in esterni, e la Basilica di Santa María del Mar è stata appositamente costruita per le sequenze che ne raffigurano l’edificazione. Set anche in Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona e Catalogna, oltre a quelli nella capitale del Modernismo.

