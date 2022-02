"Striscia la notizia" tornano le Veline dei record Shaila e Mikaela

Intanto, da lunedì 28 Febbraio Silvia Toffanin non sarà più al timone di "Striscia". Dietro al bancone due nuovi conduttori: tornano Gerry Scotti e Francesca Manzini. Per il conduttore questa sarà la dodicesima edizione del Tg satirico che lo vede timoniere. Per Francesca Manzini sarà invece la terza edizione che la vede in veste di conduttrice.

