Striscia la notizia, straordinario successo digital durante la settimana del Festival di Sanremo

Il team social supervisionato da Vittoria Ricci ha quotidianamente creato, su Facebook, TikTok, Instagram e X, contenuti inediti, legati al Festival, che hanno totalizzato ben 321.995.245 visualizzazioni. Un successo testimoniato anche dalle 14.300.000 interazioni tra like, commenti e condivisioni. In particolare, tra i più cliccati, spicca il video in cui Pinuccio rivela in anticipo il vincitore del Festival, con 15.645.000 di visualizzazioni totali.