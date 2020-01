"Striscia la notizia" riparte con il ritorno di Ficarra e Picone alla conduzione

Da martedì 7 gennaio, Ficarra e Picone tornano a condurre "Striscia la notizia", su Canale 5 alle 20:35. Il duo comico raccoglie il testimone da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in una stagione in cui il tg satirico di Antonio Ricci si è contraddistinto per l’incontrastata leadership in access prime-time sul pregiato pubblico 15-64 anni e per aver introdotto per la prima volta in Italia l’uso della tecnologia deepfake in tv.