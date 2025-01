"Striscia la Notizia", Nausica Marasca vince l'ultimo quarto di finale delle selezioni per la scelta della nuova Velina bionda

Le candidate di lunedì 27 gennaio 2025 hanno ottenuto questi risultati: il pubblico ha premiato Nausica Marasca cui è andato il 57% delle preferenze. L'altra aspirante Velina, Alice Fenoglio ha ottenuto il 43% dei voti. Le 4 vincitrici si sfideranno nelle semifinali del 28 e 29 gennaio per accedere alla finalissima di giovedì 30 gennaio, quando a fine puntata verrà proclamata, sempre in diretta, la nuova Velina bionda del tg satirico di Antonio Ricci eletta, per la prima volta in 37 edizioni di Striscia, grazie ai voti del pubblico.