"Striscia la Notizia", primo tapiro d'oro a Ornella Vanoni

"Sì lui mi ascolta, mi dice vedrai, vedrai...", aggiunge ancora Ornella Vanoni riferendosi a Marracash, aggiungendo di non poter puntare su una nuova collaborazione con Gino Paoli in quanto "non sta più in piedi". La cantante ha poi rivolto alcuni consigli a Elodie: "Usa il suo corpo, lo usa benissimo e fa benissimo a usarlo. Ho detto che deve studiare di più per migliorare la sua voce, mi piacerebbe che cantasse una canzone meravigliosa che la tirasse fuori da tutte le altre cantanti".

E quando lo stesso Staffelli si offre per collaborare con lei, Ornella Vanoni risponde in maniera ironica: "Vediamo, ci sentiamo".