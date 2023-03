"Striscia la notizia", tornano al timone Gerry Scotti e Francesca Manzini

"Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri - dice Gerry Scotti - però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle Hunziker, ossia tra poco, raggiungerò le 500 puntate di 'Striscia la Notizia', mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere, quindi un motivo e uno stimolo in più per tornare dietro al bancone più seguito e più amato d’Italia".

Manzini: "Io e Gerry, come la Cacio e Pepe"

Per Francesca Manzini, che ha iniziato a Striscia come sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quarto anno consecutivo dietro il bancone: "Per quanto il mio organismo sia stato guidato da Schettino nella scorsa stagione - commenta lei -, in questa darò tutta la mia positività (senza tampone) d'animo e con Gerry ormai, come la Cacio e Pepe".