Spot natalizi Mediaset, gli auguri dei collaboratori ai telespettatori

"Da tutti noi di Mediaset, Buon Natale in famiglia" è il claim della campagna natalizia 2018 di auguri Mediaset . Dal 14 dicembre vanno in onda tre diversi spot che vedono protagonisti 11 reali professionisti di Mediaset, ripresi in ambiente lavorativo e domestico, che fanno gli auguri ai telespettatori.

I collaboratori Mediaset al centro degli spot svolgono sia attività professionali strettamente televisive sia gestionali e manageriali: dal regista all’investor relator, dalla scenografa al giornalista, dall’elettricista all’ufficio stampa, dall’autore al marketing manager, fino alla truccatrice e al music producer.



Al centro della comunicazione, i valori che ispirano il lavoro di un’azienda come Mediaset che ha reti televisive e radiofoniche in onda 365 giorni all’anno, Natale compreso.



Ecco i passaggi chiave del testo dello spot: "Il Natale più bello è il Natale in famiglia. E ci piace pensare che siamo parte della stessa famiglia. Per questo lavoriamo con passione e impegno anche a Natale. Perché dietro a ogni conduttore, dietro a ogni programma di successo ci sono centinaia di persone come noi. Lavoriamo per te e siamo orgogliosi di farlo. Da tutti noi di Mediaset, Buon Natale in famiglia".