Spostamento tra regioni, Bonaccini: "Credo che giugno sia il mese giusto"

Dal 18 maggio in Emilia Romagna sarà consentito muoversi, all'interno della Regione, "per qualsiasi tipo di spostamento". Lo ha chiarito, in collegamento con "Mattino Cinque", il governatore Stefano Bonaccini.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti tra le regioni il presidente ritiene invece che giugno "sia credibilmente il mese giusto per poterlo permettere", tenendo ovviamente sempre sotto controllo la curva dei contagi. Bonaccini ha inoltre aggiunto che sempre da lunedì la sua intenzione è quella di riaprire le spiagge a passeggiate e corse e se possibile anche gli stabilimenti balneari: "Noi abbiamo previsto regole con gli operatori che crediamo permetterebbero facilmente di riaprire, vedremo se saranno pronti o ci vorrà qualche giorno in più".