Bonaccini: "Bene il cambio di approccio del governo, ora lavoriamo insieme"

"Il fatto che il 18 maggio cambi proprio l'impostazione di come il governo si approccia è un risultato che le Regioni possono portare a casa tutte insieme". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, parlando dell'inizio di una nuova fase, "una fase ribaltata". "Mai come in questa stagione abbiamo bisogno di lavorare insieme", ha aggiunto il governatore.